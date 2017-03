De Maizière waarschuwt Turkse politici

BERLIJN - De Duitse regering zal niet dulden dat Turkse politici immigranten komen ophitsen. ,,We mogenhet integratiesucces van de laatste tien jaar niet in gevaar laten brengen'', waarschuwde Thomas de Maizière. De minister van Binnenlandse Zaken zei dinsdag na afloop van een vergadering van de Duitse Islamconferentie in Berlijn dat de Duitse Turken zich niet een houding moeten laten aanmeten waarin anderen als ,,verraders'' of ,,nazi's'' worden afgeschilderd.

Door ANP - 14-3-2017, 14:46 (Update 14-3-2017, 15:50)

De Mazière benadrukte dat de regering Merkel niet op elke nazivergelijking en provocatie uit Ankara zal reageren. Daarmee zou zij alleen de voorstanders van een nieuw presidentieel systeem in Turkije in de kaart spelen. Die proberen zich erg doorzichtig in een ,,slachtofferrol'' te manoeuvreren.

De minister bestreed de bewering van Turkse regeringsleden dat in Duitsland meer dan 4000 bij name bekende terroristen van de Koerdische arbeiderspartij PKK wonen, totaal ongehinderd. ,,Zo'n lijst bestaat niet'', aldus De Maizière, die ook stelde dat Duitsland ,,geen bijles'' nodig heeft voor de bestrijding van de PKK.