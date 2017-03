Thaise douane vindt grote partij hoorns

ANP Thaise douane vindt grote partij hoorns

BANGKOK - De Thaise douane heeft 21 hoorns van de met uitsterven bedreigde neushoorn in beslag genomen. Bij elkaar woog de vondst, de grootste in jaren, bijna 50 kilo. De waarde wordt geschat op ruim 4,5 miljoen euro. In Azië is het geloof in de geneeskrachtige werking groot. Het middel zou helpen tegen van alles en nog wat, van koorts tot kanker.

Door ANP - 14-3-2017, 14:11 (Update 14-3-2017, 14:11)

De smokkelwaar zat in koffers die vanuit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba per vliegtuig naar Bangkok waren verzonden. Twee Thaise vrouwen, die onafhankelijk van elkaar arriveerden uit Vietnam en Cambodja, kwamen de bagage ophalen. Bij een routinecontrole werd de kostbare inhoud ontdekt. De eigenaressen zijn gearresteerd.

In het wild leven naar schatting nog 29.000 neushoorns, 80 procent daarvan in Afrika. Aan het begin van de 20e eeuw waren dat er volgens International Rhino Foundation nog een half miljoen. Dierenbeschermers pleiten ervoor de dieren, die nu door stropers worden doodgeschoten, onder verdoving gedeeltelijk van hun hoorns te ontdoen. Deze groeien overigens, net als nagels, vanzelf weer aan.