Bombardement op waterbron was oorlogsmisdaad

GENÈVE - De Syrische luchtmacht heeft in december met opzet een waterbron gebombardeerd waardoor 5,5 miljoen mensen in en rond hoofdstad Damascus zonder drinkwater kwamen te zitten. Dat concludeert een onderzoekscommissie van de VN, die de actie een oorlogsmisdaad noemt.

Door ANP - 14-3-2017, 11:58 (Update 14-3-2017, 11:58)

Het bombardement was op 23 december op de waterbron van al-Fija tijdens een wapenstilstand. Als gevolg van de actie zaten miljoenen inwoners van Damascus en omgeving een maand zonder drinkwater. Volgens de VN had dat een verwoestende werking op hun levens. Mensen zaten zonder water in zowel gebieden die door rebellen worden beheerst als door het regeringsleger.

De onderzoekscommissie heeft geen aanwijzingen gevonden dat het drinkwater ook opzettelijk was verontreinigd.

De commissie kwam eerder deze maand met de conclusie dat de Syrische regering met opzet in september bij Aleppo een hulpkonvooi had laten bombarderen waardoor zeker veertien hulpverleners omkwamen.