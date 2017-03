'Somalische rovers weer op zee actief'

NAIROBI - Somalische zeerovers zijn voor het eerst sinds jaren weer actief. Dit meldden waarnemers van de groep Oceans Beyond Piracy vanuit Oost-Afrika, nadat maandag een tanker noodsignalen had uitgezonden voor de Somalische kust.

Door ANP - 14-3-2017, 9:21 (Update 14-3-2017, 9:21)

De onder de vlag van Sri Lanka varende tanker, de Aris 13, is naar het zich laat aanzien door piraten overvallen en wordt naar de kust van de Somalische regio Puntland gesleept. Daar bevestigden functionarissen anoniem dat er een schip was gekaapt. Het zou onderweg zijn naar Alula in het uiterste noorden van het land.

De Europese marinemissie die in regio tegen piraterij optreedt, Navfor, onderzoekt de zaak. Vliegtuigen van Navfor hebben het vaartuig getraceerd.

Piraterij was lange tijd een plaag voor de lange kust van Somalië, een land dat in 1991 tot anarchie verviel. In de hoogtijdagen van de zeeroverij, in 2011,waren er bijna 240 aanvallen op schepen vooral in de Golf van Aden. Daarbij werden honderden zeelieden in gijzeling genomen. Volgens Oceans Beyond Piracy kostte de zeeroverij dat jaar meer dan 6,5 miljard euro. Dat verlies werd voor 80 procent gedragen door de scheepvaartondernemingen.