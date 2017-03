Grote actie Duitsland tegen salafisten

HILDESHEIM - De Duitse politie heeft dinsdag een grote actie uitgevoerd tegen salafisten in de stad Hildesheim. Er werd onder andere een moskee doorzocht die door de autoriteiten wordt gezien als ,,landelijke hotspot voor radicale salafisten''.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nedersaksen verbood dinsdagochtend vroeg de salafistische vereniging in Hildesheim (DIK). De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december, Anis Amri, verkeerde ook in de salafistische kringen in de Duitse stad.

De politie doorzocht ook woningen van acht leden van de vereniging. In totaal waren 370 politiemensen en andere functionarissen bij de actie betrokken.