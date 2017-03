Foto's Hitler geveild

ANP Foto's Hitler geveild

TURNBRIDGE WELLS - Een boek met niet eerder gepubliceerde foto's van Adolf Hitler en prominente leden van zijn nazipartij gaat woensdag in Engeland onder de hamer. Het fotoboek is afkomstig uit de slaapkamer in de bunker in Berlijn die Hitler en zijn echtgenote Eva Braun deelden in de nadagen van het regime in april 1945.

Volgens een medewerker van veilinghuis C&T zijn de foto's ,,zeer persoonlijk en tonen de dictator in een ontspannen toestand. Hitler zou deze foto's nooit aan de buitenwereld getoond hebben, omdat ze niet in het beeld van de Führer dat het volk van hem had, zouden passen.

Op de foto's, die volgens het veilinghuis ,,zeker met toestemming van Hitler zijn genomen'', zijn veel andere nazi-kopstukken, zoals Goebbels, Himmler en Göring te zien. Het album werd destijds in de bunker gevonden door de Britse fotograaf Edward Dean en de Engelse journalist Richard Dimbleby.

De verkoper van de foto's wil anoniem blijven. De opbrengst van het album wordt geschat op omgerekend 17.500 euro.