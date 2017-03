Kern wil Turkse ministers op campagne weren

WENEN - De Oostenrijkse kanselier Christian Kern heeft maandagavond gezegd dat ook hij van plan is Turkse ministers die campagne willen komen voeren ten gunste van het referendum te weren. Hij sluit zich daarmee aan bij de maatregel die Nederland nam om te voorkomen dat ministers propaganda kwamen maken voor het plan de macht van president Recep Tayyip Erdogan via een volksraadpleging uit te breiden.

Door ANP - 13-3-2017, 23:02 (Update 13-3-2017, 23:14)

Dat leidde tot schermutselingen in de straten rond het Turks consulaat in Rotterdam. Erdogan noemde de Nederlandse regering vervolgens een ,,nazi-overblijfsel'', kondigde sancties aan en dreigde Nederland uiteindelijk voor het Europees Hof van de Mensenrechten te slepen.

Kern werd maandagavond op de tv-zender ÖRF gevraagd hoe hij zou reageren op de komst van een minister om Turkse Oostenrijkers tot een 'ja' te bewegen. ,,We zouden dat proberen te verhinderen uit veiligheidsoverwegingen.'' De sociaaldemocraat noemde de Turkse grondwetswijziging schadelijk voor de democratie en propagandabijeenkomsten daarvoor een ,,pervers gebruik van de vrijheid van vergadering''.

In Oostenrijk wonen 120.000 Turken. Duizenden van hen zouden een dubbele nationaliteit hebben, wat eigenlijk verboden is. Kern wil dat eens precies in kaart laten brengen. Hij is van mening dat Turkije bewust voor een escalatiestrategie heeft gekozen. Europa mag niet naïef zijn. ,,Het gaat hier niet langer om het recht van vergadering, maar om een controverse tussen de politieke islam en de Europese waarden.''