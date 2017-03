Weer verhindert Merkels bezoek aan Trump

BERLIJN - Het bezoek van de Duitse bondskanselier Merkel aan de Amerikaanse president Trump is kort voor Merkels vertrek naar de VS maandag afgezegd. De reden is volgens Merkels entourage het extreem slechte winterweer in het noordoosten van Amerika. Het is niet bekend wanneer het bezoek aan de in januari aangetreden Trump wel door kan gaan. Enkele Duitse media melden dat vrijdag.

Door ANP - 13-3-2017, 19:54 (Update 13-3-2017, 19:54)

Naar het eerste bezoek van Merkel aan haar in veel politieke en economische opzichten Amerikaanse tegenpool wordt met spanning uitgekeken. Merkel ziet er volgens Duitse media ook naar uit ,,omdat het beter is met elkaar te praten dan over elkaar''. De ontmoeting stond voor dinsdag in het Witte Huis gepland.

De omstreden Republikein Trump volgde 20 januari de Democraat Barack Obama op als president. Obama en Merkel konden het altijd erg goed met elkaar vinden. Volgens sommige waarnemers meende Obama dat de VS onder Donald Trump niet langer het vrije Westen konden leiden, maar zou Merkel dat beter kunnen. De protectionist Trump heeft Duitsland veel verwijten gemaakt over de enorme export die onder meer ten koste van Amerikaanse banen zou gaan.