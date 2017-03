Scherpe kritiek Turks ministerie op 'Blick'

ANKARA - Het Turks ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag scherpe kritiek geleverd op de Zwitserse krant Blick. Deze gaf vorig week de Zwitserse Turken het advies bij het referendum over het presidentiële systeem tegen te stemmen. Een 'ja' zou president Recep Tayyip Erdogan nog meer macht geven.

Door ANP - 13-3-2017, 17:32 (Update 13-3-2017, 17:32)

Blick riep in het Turks en Duits op ,,Erdogans dictatuur'' af te wijzen. ,,Voor ons Zwitsers is het onacceptabel als iemand hier van de vrijheid en de rechtsstaat profiteert en die tegelijkertijd thuis wil afschaffen. Dat gaat niet. Wie in zijn geboorteland dictatoriale toestanden wil, prima. Maar dan moet je er ook maar gaan leven.''

Ankara eiste maandag dat de krant zich in de berichtgeving over Turkije aan de regels van de ,,onpartijdige journalistiek'' houdt. ,,Bovendien verwachten we dat er stappen worden ondernomen om het gebrek aan respect tegenover onze president goed te maken.''