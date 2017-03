Ex-premier Catalonië veroordeeld na stemming

MADRID - De voormalige premier van de Spaanse regio Catalonië Artur Mas is maandag veroordeeld omdat hij in 2014 een referendum over onafhankelijkheid heeft laten houden. De rechter had die volksraadpleging verboden, maar Mas zette toch door. Hij mag nu voor straf twee jaar lang geen publiek ambt bekleden.

Door ANP - 13-3-2017, 17:05 (Update 13-3-2017, 17:05)

Van de ruim 6 miljoen Catalaanse stemgerechtigden brachten voornamelijk de voorstanders van afscheiding van Spanje hun stem uit. Er kwamen 2,3 miljoen kiezers op, van wie 80 procent voor onafhankelijkheid stemde.