Doden door mijnongeval China

PEKING - Zeker zeventien mijnwerkers zijn in China om het leven gekomen door een mijnongeval. De lichamen van de mannen werden vier dagen na het ongeval gevonden. Dat meldt het Chinese persbureau Xinhua maandag.

Door ANP - 13-3-2017, 14:06 (Update 13-3-2017, 14:06)

Het ongeluk gebeurde donderdag in de Dongrong Mijn in de provincie Heilongjiang. De arbeiders zaten in een liftkooi die naar beneden stortte toen de kabel waar de lift aan hing doorbrandde.

,,Ik was onder de grond aan het werk toen het ongeluk gebeurde. In de schacht rook ik een brandlucht die je adem afsneed en zeker een half uur duurde’’, zei een werknemer die na zes uur werd gered. Volgens een ander was er geen sprake van een explosie.

Chinese mijnen zijn de gevaarlijkste ter wereld. Jaarlijks komen duizenden mijnwerkers om het leven. Slechte beveiliging, gebrek aan toezicht en vriendjespolitiek worden vaak gezien als oorzaak. China is 's werelds grootste producent en consument van steenkool.