Fransen willen euromunt houden

ANP Fransen willen euromunt houden

PARIJS - Drie kwart van de Fransen wil de euromunt niet inleveren voor de Franse francs. Over de huidige staat van de Europese Unie zijn de Fransen minder enthousiast, 37 procent meent dat het lidmaatschap meer nadelen dan voordelen heeft.

Door ANP - 13-3-2017, 4:00 (Update 13-3-2017, 4:00)

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van dagblad Les Echos, is een reactie op plannen van presidentskandidaat Marine Le Pen om Frankrijk los te weken van de Europese Unie (EU). De euro is volgens Le Pen 'niet ziek maar dood’ en een snelle terugkeer naar de franc zou noodzaak zijn. Le Pen wil daartoe een referendum organiseren.