ANP Dertig procent van westen Mosul heroverd

MOSUL - Dertig procent van het westelijk stadsdeel van Mosul is heroverd op Islamitische Staat, aldus het Iraakse leger. 600.000 burgers zitten momenteel nog vast in het gebied.

Door ANP - 13-3-2017, 2:15 (Update 13-3-2017, 2:15)

Troepen hebben een deel van het oude stadscentrum bereikt, er wordt hevig gevochten in de smalle straten.

Eerder veroverden soldaten al een belangrijk bolwerk van de terroristen, een complex van overheidsgebouwen waarin onder meer het provinciale bestuur is gehuisvest.

Mosul is de derde stad van Irak en het belangrijkste IS-bolwerk in het land. De stad nabij de grens met Turkije wordt in tweeën gedeeld door de rivier de Tigris. Het oostelijk stadsdeel werd na vier maanden strijd in januari door het leger ingenomen.