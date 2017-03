Britse partijen gewaarschuwd voor hackers

LONDEN - De Britse dienst voor digitale veiligheid (NCSC) heeft politieke partijen opgeroepen zich te beschermen tegen mogelijke cyberaanvallen. De organisatie bood de partijen hulp aan bij het nemen van maatregelen om hackers buiten de deur te houden.

Door ANP - 12-3-2017, 14:21 (Update 12-3-2017, 14:21)

,,Jullie zijn op de hoogte van de berichtgeving over gebeurtenissen in de Verenigde Staten, Duitsland en andere plaatsen. Die herinneren ons aan de mogelijkheid dat vijandige acties worden ondernomen tegen het Britse politieke systeem'', schreef NCSC-topman Ciaran Martin volgens The Sunday Times.

Martin verwees daarmee onder meer naar beschuldigingen dat Russische hackers in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen de Democratische Partij belaagden. De NCSC wilde zondag niet bevestigen dat Rusland wordt gezien als het grootste gevaar voor de digitale veiligheid.

De Britse minister Boris Johnson (Buitenlandse Zaken) zei zondag geen bewijs te hebben dat Moskou daadwerkelijk probeert het Britse democratische proces te ondermijnen. ,,Maar we hebben wel veel bewijs dat de Russen er de middelen voor hebben.''