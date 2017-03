Politie bouwt bewaking winkelcentrum Essen af

ESSEN - De Duitse politie heeft de veiligheidsmaatregelen bij een winkelcentrum in Essen grotendeels afgeschaald. Agenten arresteerden zaterdag twee verdachten nadat informatie was binnengekomen over een op handen zijnde aanslag op het complex aan de Limbecker Platz.

Door ANP - 12-3-2017, 11:51 (Update 12-3-2017, 11:51)

Volgens Duitse veiligheidsdiensten kwam de dreiging uit islamitische hoek.

De politie liet het complex zaterdag uit voorzorg sluiten en viel een woning binnen in Oberhausen. De bewoner werd opgepakt en wordt nog ondervraagd, meldde de politie zondag. Een andere verdachte is zaterdagavond laat weer vrijgelaten. Hij was opgepakt in een internetcafé in dezelfde plaats.