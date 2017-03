Noorwegen bouwt megascheepstunnel

SELJE - Noorwegen gaat bij het schiereiland nabij het stadje Selje een scheepstunnel aanleggen. De tunnel wordt 1,7 kilometer lang en gaat ongeveer 300 miljoen euro kosten. Als de tunnel klaar is, kunnen schepen eenvoudiger naar het noorden varen.

Door ANP - 12-3-2017, 10:48 (Update 12-3-2017, 10:48)

De zee bij het schiereiland Selje is gevaarlijk. Er zijn vaak metershoge golven, ook als het geen slecht weer is. Verder is het lastig manoeuvreren vanwege de grillige zeebodem. Sinds 1945 zijn er 33 doden op deze ruige zee gevallen.

Het idee voor een tunnel dateert al uit 1874. De tunnel wordt bijna 50 meter hoog en 36 meter breed. Daarmee is de verbinding ook geschikt voor grotere schepen. De bouw zou slechts drie jaar in beslag moeten nemen.

Zo'n drie miljoen kubieke meter steen moet worden weggehaald. Noorwegen verwacht dat de tunnel een toeristische attractie is en voorziet meer toeristen die per schip naar het noorden reizen.