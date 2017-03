Afgezette Park verlaat presidentieel complex

Door ANP - 12-3-2017, 9:38 (Update 12-3-2017, 9:38)

Vrijdag werd Park uit haar ambt gezet door het constitutionele hof. Na dat nieuws kwamen zaterdag naar schatting 500.000 mensen bijeen op het Gwanghwamun Plein.

Volgens de grondwet volgen er binnen zestig dagen nieuwe presidentsverkiezingen.

De 65-jarige Park is sinds februari 2013 president, maar afgelopen december begon het parlement een afzettingsprocedure na een corruptieschandaal dat vooral is veroorzaakt door een vriendin en vertrouwelinge. Die zou volgens aanklagers haar positie hebben misbruikt. Ze haalde grote bedrijven als Samsung over tientallen miljoenen te schenken aan stichtingen die op haar naam stonden.