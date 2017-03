Turkse minister Kaya onderweg naar Turkije

KEULEN - De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya, die zaterdagnacht Nederland is uitgezet als ongewenste vreemdeling, is per privéjet onderweg naar Turkije. Volgens het Turkse persbureau Anadolu is Kaya zondagmorgen vanaf de luchthaven in het Duitse Keulen vertrokken.

Door ANP - 12-3-2017, 8:17 (Update 12-3-2017, 8:17)

De Turkse bewindsvrouw (Familiezaken) wilde zaterdag spreken bij het Turkse consulaat in Rotterdam, maar werd daar tegengehouden door de Nederlandse politie. Zij is onder politiebegeleiding teruggereden naar Duitsland.