Joni Sledge (60) overleden

PHOENIX - Joni Sledge, een van de zussen van de band Sister Sledge is op zestigjarige leeftijd overleden.

Door ANP - 12-3-2017, 7:22 (Update 12-3-2017, 7:22)

Ze werd dood aangetroffen in haar huis in Phoenix in de Verenigde Staten. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Samen met haar zussen Debbie, Kim en Kathy vormde ze in 1971 de bekende discoband die hits had met nummers als We Are Family, He's the Greatest Dancer en een cover van de Motown-klassieker My Guy.