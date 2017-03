Cavusoglu arriveert in Metz

ANP Cavusoglu arriveert in Metz

METZ - De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu is zaterdagavond per vliegtuig aangekomen in de Franse stad Metz. Hij houdt daar zondag een toespraak over het Turkse referendum, zoals hij dat zaterdag in Rotterdam had willen doen.

Door ANP - 11-3-2017, 21:18 (Update 11-3-2017, 21:18)

Daar waar Nederland zijn vliegtuig niet toestond te landen omdat de komst van de bewindsman 'een gevaar voor de openbare orde en veiligheid' zou betekenen, daar zagen de Franse autoriteiten geen enkel bezwaar. Die vinden dat de openbare orde niet in het geding is.

De bijeenkomst in Metz is georganiseerd door lokale Turkse organisaties. Çavusoglu zal in Frankrijk woonachtige Turken oproepen aan het referendum deel te nemen. De inzet daarvan is de bevoegdheden van president Erdogan uit te breiden.