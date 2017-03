'Çavusoglu wel welkom in Frankrijk'

ANKARA - De Turkse minister Mevlüt Çavusoglu (Buitenlandse Zaken) is zondag vermoedelijk wel aanwezig bij een openbare bijeenkomst in Frankrijk. De Franse autoriteiten zijn volgens een lokale functionaris momenteel niet van plan de bewindsman te weren, zoals eerder wel gebeurde in Nederland.

Door ANP - 11-3-2017, 18:18 (Update 11-3-2017, 18:18)

,,Onze taak is zorgen dat er geen gevaar is voor de openbare orde en dat is er niet'', zei de functionaris van de regionale prefectuur in Moselle tegen persbureau Reuters. De Franse politie is uit voorzorg wel aanwezig bij de bijeenkomst in Metz, waar Çavusoglu naar verwachting zal spreken.

De bijeenkomst is onder meer aangekondigd door een lokale afdeling van Ditib, een islamitische organisatie die wordt gesteund door de Turkse overheid. Turkse bewindspersonen proberen hun landgenoten in de Europese Unie ertoe te bewegen in een referendum te stemmen voor het uitbreiden van de macht van de president.