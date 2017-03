'Weer indringer op terrein Witte Huis'

WASHINGTON - Een man met een rugzak heeft vrijdagavond laat (lokale tijd) de beveiliging bij het Witte Huis kunnen omzeilen. Een medewerker van de geheime dienst ontdekte de indringer bij een van de ingangen van de presidentiële residentie, berichtte CNN op basis van anonieme bronnen.

Door ANP - 11-3-2017, 17:28 (Update 11-3-2017, 17:28)

President Donald Trump was in het Witte Huis toen de man kort voor middernacht werd opgepakt. Het is nog onduidelijk wat de indringer van plan was.

Het is niet de eerste keer dat iemand op het terrein van het Witte Huis weet te komen. Het meest opvallende voorval deed zich voor in 2014. Toen slaagde een man met een mes erin de ambtswoning binnen te dringen. De toenmalige president Barack Obama en zijn familie waren op dat moment niet aanwezig.