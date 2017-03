Eerste tegenslag nieuw inreisverbod Trump

MADISON - Een federale rechter in Wisconsin heeft Trumps aangepaste inreisverbod vrijdag de eerste slag toegebracht. William Conley, rechter in Madison, verbood toepassing van het inreisverbod voor de vrouw en het kind van een Syrische vluchteling. Aan hem is al asiel in de VS verleend.

Door ANP - 11-3-2017, 5:45 (Update 11-3-2017, 5:45)

Het tijdelijke gerechtelijke bevel geldt alleen voor het geval van de Syrische familie. De Syrische man bracht zijn zaak anoniem voor de rechter om de identiteit van zijn vrouw en kind te beschermen. Moeder en dochter wonen nog in het door de Syrische burgeroorlog verscheurde Aleppo.

De soennitische moslim ontvluchtte Syrië in 2014 om ,,te ontsnappen aan een bijna zekere dood'' aan de hand van sektarische rebellengroepen die in Aleppo tegen Syrische regeringstroepen vechten, aldus de Syriër.