ANP Verkiezingen Zuid-Korea uiterlijk op 9 mei

SEOUL - In Zuid-Korea worden uiterlijk op 9 mei presidentsverkiezingen gehouden om een opvolger te kiezen voor de afgezette Park Geun-hye. De verkiezingen zullen vrij en eerlijk verlopen, zei de voorzitter van de kiescommissie zaterdag.

Door ANP - 11-3-2017, 5:23 (Update 11-3-2017, 5:23)

Kim Yong-deok uitte in zijn televisietoespraak ook zijn zorgen dat politieke geschillen tot een oververhitte campagne kunnen leiden. Na de afzetting van Park kwamen bij botsingen in de hoofdstad Seoul tussen aanhangers van de voormalige president en de politie zeker twee mensen om het leven.

De 65-jarige Park was sinds februari 2013 president, maar afgelopen december begon het parlement een afzettingsprocedure na een corruptieschandaal dat vooral is veroorzaakt door haar vriendin en vertrouwelinge Choi Soon-sil. Die zou volgens aanklagers haar positie hebben misbruikt. Ze haalde grote bedrijven als Samsung over tientallen miljoenen te schenken aan stichtingen die op haar naam stonden.