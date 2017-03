VN: grootste crisis sinds 1945 dreigt

NEW YORK - De Verenigde Naties vrezen voor de grootste humanitaire crisis sinds hun oprichting in 1945. Dat zegt Stephen O'Brien vrijdag (lokale tijd) in een brief aan de Veiligheidsraad.

Door ANP - 11-3-2017, 2:32 (Update 11-3-2017, 2:32)

Volgens de coördinator noodhulp van de VN dreigen meer dan 20 miljoen mensen in vier landen te verhongeren. Met twee derde van de bevolking dat afhankelijk is van hulp, bijna 19 miljoen mensen, vormt Jemen de grootste humanitaire crisis ter wereld. Zeven miljoen inwoners van het land op de zuidpunt van het Arabisch schiereiland lijden honger. Ook in Zuid-Soedan, Somalië en het noordoosten van Nigeria verkeren miljoenen mensen in nood.

,,Zonder gezamenlijke en gecoördineerde inspanningen wereldwijd, zullen mensen simpelweg van de honger sterven’’, aldus O’Brien.

Hij roept de internationale gemeenschap en de Veiligheidsraad op in actie te komen en de oorzaken van de hongersnood te bestrijden door in de getroffen landen onder meer te zorgen voor toegang tot voedsel. Ook moeten de betrokken partijen in de regio humanitaire hulporganisaties veilige en onbeperkte toegang verlenen tot de getroffen mensen. Ten slotte moet de internationale gemeenschap zorgen voor een einde aan de gevechten in de landen, schrijft O'Brien in zijn brief.