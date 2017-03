Geen bewijs van chemische wapens in Mosul

ANP Geen bewijs van chemische wapens in Mosul

NEW YORK - De Iraakse VN-ambassadeur Mohamed Ali Alhakim heeft vrijdag gezegd dat er geen bewijzen zijn gevonden dat Islamitische Staat chemische wapens heeft ingezet ter verdediging van Mosul. De terreurorganisatie wordt in de stad belegerd door Iraakse troepen met Amerikaanse steun.

Door ANP - 10-3-2017, 22:31 (Update 10-3-2017, 22:31)

Alhakim vertelde dat hij had gesproken met regeringsfunctionarissen in Bagdad die de beschuldiging hebben onderzocht. ,,Er was werkelijk geen enkele aanwijzing te vinden dat IS chemische wapens heeft gebruikt.'' De Verenigde Naties zeiden vorige week zaterdag dat artsen van het Rode Kruis sinds 1 maart twaalf mensen, onder wie vrouwen en kinderen, hebben behandeld wegens mogelijke blootstelling aan chemische middelen.

Volgens de VS beschikken de jihadisten over mosterdgas.