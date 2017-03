Kerncentrales ontruimd door 'spookvliegtuig'

KIEL - Een 'spookvliegtuig' van Air India op weg naar Londen heeft vrijdag in de Duitse deelstaten Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein voor zodanige paniek gezorgd dat besloten werd vijf kerncentrales in het gebied tijdelijk te ontruimen. Alleen de noodteams bleven achter. De situatie was volgens de autoriteiten in Kiel binnen een half uur onder controle zodat het personeel van de energiebedrijven weer aan het werk kon.

Door ANP - 10-3-2017, 18:06 (Update 10-3-2017, 18:06)

Straaljagers van de Duitse luchtmacht waren opgestegen om het toestel, dat al boven Hongarije geen radiocontact kon maken met de luchtverkeersleiding, richting Nederland te begeleiden. Daar namen Belgische F-16's die taak over.

Het radiocontact met het toestel werd uiteindelijk hersteld. Het vliegtuig landde veilig in Londen.