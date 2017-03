Duits parlement stemt in met videobewaking

ANP Duits parlement stemt in met videobewaking

BERLIJN - Na meerdere terroristische aanslagen afgelopen jaar heeft de Duitse Bondsdag de weg vrijgemaakt voor meer videobewaking in openbare gelegenheden zoals winkelcentra en stadions. De Duitse Tweede Kamer stemde vrijdag in met het wetsvoorstel om installatie van camera's mogelijk te maken.

Door ANP - 10-3-2017, 13:17 (Update 10-3-2017, 13:17)

Videobewaking is een gevoelig onderwerp in Duitsland, waar herinneringen aan de uitgebreide spionage door de geheime politie Stasi in het communistische Oost-Duitsland en door de Gestapo in het nazi-tijdperk nog niet vergeten zijn.

Maar de bezorgdheid over veiligheid na het massale seksuele geweld in Keulen op oudejaarsdag 2015 en een golf van terreuraanslagen op burgers afgelopen zomer is enorm toegenomen. Zo reed eind vorig jaar een vrachtwagen doelbewust over een Berlijnse kerstmarkt waardoor twaalf mensen omkwamen.