ANP Turkse heli botst tegen televisietoren

ISTANBUL - Door een helikopterongeluk in het westen van Istanbul zijn vrijdag zeker vijf mensen om het leven gekomen. De Sikorsky S-76 van een particuliere onderneming botste in de deelgemeente Büyükçekmece in dichte mist tegen een televisietoren en stortte vervolgens neer op een autosnelweg.

Door ANP - 10-3-2017, 12:01 (Update 10-3-2017, 12:01)

Volgens Turkse media waren er zeven mensen aan boord, onder wie vier Russen. De helikopter van het concern Eczacibasi vervoerde vier Russische gasten en een Turkse manager die in Rusland werkt. De helikopter steeg op van de luchthaven Atatürk en botste vijf minuten later tegen de tv-toren.