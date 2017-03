Verdachte kindermoord vrijdag voor rechter

HERNE/BOCHUM - De negentienjarige Duitser die ervan wordt verdacht een kind van negen op gruwelijke wijze om het leven te hebben gebracht, wordt vrijdag voorgeleid voor de rechter in Bochum. De man schepte op over de brute moord via boodschappen op het 'dark web', een verborgen deel van internet.

Door ANP - 10-3-2017, 11:30 (Update 10-3-2017, 11:30)

De verdachte Marcel Hesse vroeg maandag in de plaats Herne zijn buurjongetje Jaden even te komen helpen en vermoordde het kind naar het zich laat aanzien korte tijd later door tientallen malen met een mes op het jongetje in te steken.

In heel Duitsland is naar Hesse gezocht. Hij werd uiteindelijk donderdag aangetroffen in een Grieks restaurant in Herne, een paar straten van de plek van de moord. Hij had zelf het personeel gevraagd de politie te bellen en gaf zich zonder verzet aan agenten over.

Hesse noemde vervolgens het adres van een huis in Herne waar brand was geweest. Daar vond de politie het lijk van een man.