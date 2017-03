'Nieuw Schots referendum onvermijdelijk'

LONDEN - Een tweede referendum in Schotland over onafhankelijkheid ,,lijkt onvermijdelijk''. Dat heeft een niet bij naam genoemd kabinetslid in Londen gezegd tegen The Financial Times. De krant schrijft op gezag van een andere ingewijde bron dat de discussie ,,alleen nog gaat over de datum''.

Door ANP - 10-3-2017, 9:44 (Update 10-3-2017, 9:44)

De Schotse premier Nicola Sturgeon wil in het najaar van 2018 een nieuw referendum omdat Schotland door Groot-Brittannië dreigt te worden meegenomen bij het vertrek uit de Europese Unie (brexit). De woordvoerder van de Britse premier Theresa May zei donderdag dat zij tegen een tweede referendum blijft.

In het referendum van 2014 stemden de Schotten ervoor om binnen het Verenigd Koninkrijk te blijven. Hun werd voorgehouden dat zij anders opnieuw toetredingsonderhandelingen moesten houden met de EU. In het brexit-referendum van juni vorig jaar kozen de meeste Schotten ervoor om in de EU te blijven.