ANP 'Geen terrorismemotief bij dader Düsseldorf'

DÜSSELDORF - De aanval van een man met een bijl op het centraal station van de Duitse stad Düsseldorf heeft volgens de politie geen terroristische achtergrond. Dat heeft een woordvoerder van de autoriteiten in de nacht van donderdag op vrijdag laten weten. De vermoedelijke dader, die door de politie is gearresteerd, is een 36-jarige inwoner uit Wuppertal afkomstig uit voormalig-Joegoslavië die lijdt aan psychische problemen.

Door ANP - 10-3-2017, 4:19 (Update 10-3-2017, 4:19)

De man had donderdagavond met een bijl het publiek in een treinstel en op het station aangevallen. Hierbij zijn zeven gewonden gevallen. Drie slachtoffers zijn zwaargewond geraakt, vier kwamen er met lichte verwondingen vanaf, maakte de politie bekend.

De dader probeerde te ontkomen door tijdens zijn vlucht van een brug te springen. Hierbij raakte hij zelf ook zwaargewond en is overgebracht naar een ziekenhuis. De agenten hebben het centraal station rond 01.00 uur vrijgegeven.