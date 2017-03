Hof besluit tot afzetten president Zuid-Korea

SEOUL - Het Zuid-Koreaanse constitutionele hof heeft vrijdag unaniem de afzetting van president Park Geun-hye bekrachtigd. Park is hierdoor definitief uit het ambt gezet. Volgens de grondwet volgen er binnen zestig dagen nieuwe presidentsverkiezingen.

Door ANP - 10-3-2017, 4:17 (Update 10-3-2017, 4:17)

De 65-jarige Park is sinds februari 2013 president, maar afgelopen december begon het parlement een afzettingsprocedure na schandalen die vooral zijn veroorzaakt door een vriendin en vertrouwelinge, die volgens aanklagers haar positie heeft misbruikt. Haar uitvoerende, presidentiële taken werden in de tussentijd waargenomen door minister-president Hwang Kyo-ahn.

Park is de eerste democratische gekozen leider in Zuid-Korea die is afgezet.