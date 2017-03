Gewonden door aanval met bijl in Düsseldorf

ANP Gewonden door aanval met bijl in Düsseldorf

DÜSSELDORF - De politie in Düsseldorf is donderdagavond massaal uitgerukt omdat een man met een bijl op het centraal station het publiek bedreigde en aanviel. Volgens Duitse media werden vijf mensen door de bijl geraakt en verwond. Niemand verkeert in levensgevaar.

Door ANP - 9-3-2017, 21:58 (Update 9-3-2017, 23:07)

De politie arresteerde twee verdachten en zoekt nog naar meer mogelijke betrokkenen, aldus een woordvoerder van de politie. Over hun identiteit en motieven is niets bekend. Een van de verdachten sprong tijdens zijn vlucht van een brug maar kon worden gepakt.

Het treinverkeer werd na het incident stilgelegd. Boven het station vlogen politiehelikopters, aldus getuigen. Die zagen ook hoe gewonden in ambulances werden afgevoerd.