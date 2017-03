Rutte: Cavusoglu in de boeien slaan kan niet

BRUSSEL - Nederland trekt ,,het zwaarste middel” uit de kast tegen de komst van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. ,,Er zijn mensen die willen dat we hem op Schiphol direct in de boeien slaan, maar we hebben het hier over een minister van een NAVO-bondgenoot”, zei premier Mark Rutte donderdag in Brussel.

Door ANP - 9-3-2017, 21:15 (Update 9-3-2017, 21:15)

Hij reageerde daarmee op de mogelijkheid dat Cavusoglu ondanks een gesprek met zijn ambtgenoot Bert Koenders over de onwenselijkheid daarvan, zaterdag voor een soort privébezoek naar Nederland komt. ,,Hij wordt niet ontvangen, krijgt geen auto met chauffeur en loopt het risico dat hij geen zaal kan vinden”, zei de premier.

De Turkse bewindsman wil in Nederland campagne voeren voor een referendum over de Turkse grondwet dat de president meer macht geeft. Hij moet vrij kunnen reizen, maar geen grote groepen Turken kunnen toespreken, aldus Rutte.