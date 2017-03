Europees Openbaar Ministerie zonder Nederland

BRUSSEL - Zeventien EU-landen gaan, zonder Nederland, samenwerken in een Europees Openbaar Ministerie (EOM). De EU-leiders hebben daarvoor donderdag in Brussel het licht op groen gezet. Omdat niet alle landen willen meedoen, gaat een 'kopgroep' nu werken aan de oprichting ervan.

Door ANP - 9-3-2017, 20:57 (Update 9-3-2017, 20:57)

,,Nederland heeft ervoor gekozen, en dat steun ik ook, om daar nu niet aan mee te doen”, zei premier Mark Rutte. Lidstaten kunnen zich desgewenst later aansluiten bij de 'nauwere samenwerking’. Het EOM zou de bevoegdheid krijgen in de aangesloten lidstaten onderzoek te doen naar fraude met EU-gelden.

Rutte zei dat Europa zich beweegt in een ,,richting die me bevalt, met een aantal kerntaken." Een 'Europa à la carte' noemt hij het liever niet, ,,alsof we iets nieuws hebben verzonnen. Terwijl we het waar nodig al doen, zoals met het Schengengebied."

In 2013 trokken de Tweede Kamer en een aantal andere nationale parlementen een 'gele kaart’ voor het voorstel van de Europese Commissie voor een EOM. Ze vinden dat justitiezaken een nationale bevoegdheid moeten blijven. Het kabinet ging in november akkoord met een aangepast voorstel, de Tweede Kamer niet.