Washington in het geweer tegen inreisverbod

SEATTLE - Justitie in de staat Washington gaat proberen het nieuwe inreisverbod dat de Amerikaanse president Trump maandag afkondigde van tafel te krijgen. Door een uitspraak van een rechtbank in de staat sneuvelde Trumps eerste inreisverbod. De staat New York doet ook mee.

Door ANP - 9-3-2017, 20:44 (Update 9-3-2017, 20:44)

De advocaat-generaal in de staat Washington kondigde aan de zaak voor te leggen aan een federale rechtbank met de vraag om het eerdere besluit van de rechter ook op het nieuwe inreisverbod van kracht te laten zijn. Het is een poging om de invoering van het inreisverbod in elk geval te vertragen.

In de nieuwe versie kunnen inwoners van Irak de Verenigde Staten zonder bezwaar binnenkomen. Ook de houders van een zogenoemde greencard, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, mogen het land vrij in. Het verbod betreft de inwoners van de islamitische landen Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran en geldt vanaf 16 maart.