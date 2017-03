Duitsland krijgt lijst 30 Turkse optredens

ISTANBUL - Turkije is niet van plan de campagne voor het referendum in Turkije op Duitse bodem te staken. Sterker: de Duitse minister van Buitenlandse Zaken blijkt woensdag van zijn Turkse ambtgenoot een lijst te hebben gekregen met dertig voorgenomen bijeenkomsten in Duitsland van Turkse politici.

Door ANP - 9-3-2017, 20:11 (Update 9-3-2017, 20:11)

De verhoudingen tussen Turkije en Duitsland zijn de afgelopen weken verder onder druk komen te staan doordat optredens van Turkse ministers in Gaggenau, Keulen en Hamburg werden tegengehouden door lokale overheden. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu sprak dinsdagavond in arren moede vanaf het balkon van het consulaat-generaal in Hamburg Turkse Duitsers toe.

,,Wij verwachten dat Duitsland een oplossing vindt voor dit probleem'', zei hij bij het overhandigen van de lijst met optredens aan zijn Duitse collega Sigmar Gabriel. Boven de markt zweeft ook nog een voorgenomen optreden van president Erdogan in april.