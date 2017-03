Polen steunt resultaten EU-top niet

BRUSSEL - De Poolse premier Beata Szydlo geeft geen steun aan de eindverklaring van de EU-top van donderdag in Brussel. Ze doet dit uit onvrede over de herbenoeming van haar landgenoot Donald Tusk als voorzitter van de Europese Raad. Een soort wraakoefening, zeggen ingewijden.

Door ANP - 9-3-2017, 19:47 (Update 9-3-2017, 19:47)

De conclusies van een top, in dit geval over onderwerpen als migratie, economie en veiligheidsbeleid, worden normaal gesproken door alle leiders onderschreven. Nu Polen dat weigert, wordt het een verklaring van de overige 27 landen. Dat heeft geen belangrijke politieke gevolgen, maar wordt in Brussel wel beschouwd als een verkeerd signaal voor de eensgezindheid die de EU wil uitdragen.

PiS, de conservatief-populistische partij van Szydlo, reageerde teleurgesteld op de herbenoeming van politieke vijand Tusk. De partij noemde het een slecht voorteken voor de discussie over de toekomst van Europa. Vrijdag komen de leiders, zonder de Britse premier Theresa May, bijeen om hier verder over te praten.