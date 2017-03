Cavusoglu welkom in Zwitserland

BERN - Zwitserland heeft geen moeite met de komst van Mevlüt Cavusoglu om propaganda komt maken voor het referendum in april. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken wil zondag in Zürich zijn stemgerechtigde landgenoten toespreken. De veiligheidscommissie van de Zwitserse regering zag volgens de media donderdag geen reden hem dat te verbieden wegens ,,een buitengewoon dreigende situatie''. Zürich is daar minder gerust op.

Door ANP - 9-3-2017, 18:24 (Update 9-3-2017, 18:24)

Cavusoglu was volgens de 'Neue Zürcher Zeitung' van plan in het Hilton in Opfikon op te treden in het bijzijn van de Turkse consuls in Zwitserland en Oostenrijk. Het hotelmanagement zag daar wegens alle commotie in Duitsland en Nederland vanaf uit veiligheidsoverwegingen. Ook de politie had bedenkingen.