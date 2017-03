Dodental brand Guatemala stijgt naar dertig

GUATEMALA STAD - De brand woensdag in een opvangtehuis voor kinderen bij Guatemala blijkt aan dertig mensen het leven het hebben gekost. Dat is vernomen uit medische kringen. De slachtoffers zijn voornamelijk meisjes. Zeventien kinderen liggen met zeer zware brandwonden in het ziekenhuis.

Door ANP - 9-3-2017, 17:37 (Update 9-3-2017, 17:37)

Het vuur ontstond doordat enkele bewoners van het tehuis kennelijk matrassen in brand hadden gestoken in het tehuis Virgen de Asuncion in San Jose Pinula op ongeveer 25 kilometer te zuidoosten van Guatemala Stad. De politie onderzoekt of de brand werd gesticht door een groep kinderen die dinsdag had geprobeerd uit het tehuis te ontsnappen en die door de leiding apart was gezet.

Er zouden op het moment van de brand meer dan vijfhonderd kinderen in het tehuis zijn geweest. Het gebouw is berekend op vierhonderd mensen.