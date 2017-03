Viaduct stort op snelweg Italië: twee doden

ANCONA - Twee inzittenden van een auto zijn in Italië om het leven gekomen doordat een viaduct boven de snelweg instortte op het moment dat zij er onder reden. Het incident was op de A14 bij de stad Ancona in Centraal-Italië.

Door ANP - 9-3-2017, 17:33 (Update 9-3-2017, 17:33)

Op de plek van het ongeval wordt aan de weg gewerkt. Volgens de exploitant van de snelweg was daarom boven de zesbaansweg een tijdelijk viaduct in aanbouw, dat werd aangelegd vanwege de sluiting van een andere weg.

De auto met de twee slachtoffers, een echtpaar, was het enige voertuig dat door de brug werd geraakt. Twee wegwerkers raakten gewond. Op foto's in Italiaanse media is te zien hoe het viaduct over de complete breedte van de snelweg naar beneden is gekomen.