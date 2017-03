Tusk herbenoemd ondanks fel Pools verzet

BRUSSEL - De Pool Donald Tusk kan tot eind 2019 voorzitter van de Europese Raad blijven, ondanks fel verzet van de Poolse premier Beata Szydlo. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens de EU-top in Brussel.

Door ANP - 9-3-2017, 17:09 (Update 9-3-2017, 17:15)

De regeringsleiders van de EU besloten donderdag op een top in Brussel de 59-jarige Tusk een tweede termijn te gunnen. Zij vinden vrijwel allemaal dat hij de afgelopen 2,5 jaar goed werk heeft geleverd. Tusk toonde zich zeer verheugd. ,,Dankbaar voor het vertrouwen en de positieve beoordeling door de regeringsleiders'', twitterde hij. ,,Ik zal mijn best doen de EU beter te maken.''

De Poolse premier Beata Szydlo had vooraf gezegd absoluut niet in te stemmen met de herbenoeming van haar landgenoot. Zij vindt dat Tusk, die de Poolse regering tussen 2007 en 2014 leidde, zich vanuit Brussel bemoeit met de Poolse politiek terwijl dat zijn taak niet is.

Tal van regeringsleiders hadden eerder op de dag steun uitgesproken voor een tweede termijn van Tusk, onder wie premier Mark Rutte. ,,Hij is het fatsoenlijke gezicht van de Europese Raad. Een voortreffelijke man, een goede voorzitter.''