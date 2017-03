Zwaarste vrouw ter wereld al 100 kilo kwijt

MUMBAI - Eman Ahmed Abd al-Aty, met bijna 500 kilo vermoedelijk de zwaarste vrouw ter wereld, heeft in India met succes een maagverkleining ondergaan, een reductie tot 15 procent van de oorspronkelijke omvang.

Dat hebben de behandelend artsen van het Saifee Hospital in Mumbai donderdag gezegd tegen de Hindustan Times. Tevens is een flinke hoeveelheid buikvet weggehaald.

De 36-jarige Egyptische was voor de operatie in vier weken tijd al 100 kilo kwijtgeraakt dankzij medicatie en een uitgekiend vloeibaar dieet met veel vezels en eiwitten. Haar gewichtsverlies zal door de ingreep de komende maanden verdubbelen is de verwachting.

Eman Ahmed, die al 25 jaar haar huis niet was uitgekomen door haar zwaarlijvigheid, werd op 11 februari naar het Indiase ziekenhuis gebracht. Egyptair stelde voor haar vervoer een speciaal uitgerust vrachtvliegtuig ter beschikking.

Zodra ze voldoende is hersteld van de ingreep, keert ze terug naar haar vaderland voor de volgende fase van afvallen. Het gaat vermoedelijk nog jaren duren voordat ze op een acceptabel gewicht zit.