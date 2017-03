Meer militairen VS in Syrië

BEIROET - In de afgelopen dagen zijn honderden Amerikaanse militairen extra ingezet in Syrië. Ze werken samen met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) en de Syrische Arabische Coalitie om de val van het IS-bolwerk Raqqa te bespoedigen, maar staan niet aan het front. Dat heeft de woordvoerder van de door de Verenigde Staten aangevoerde coalitie, de Amerikaanse luchtmachtkolonel John Dorrian, donderdag gezegd.

Er waren al vijfhonderd Amerikaanse militairen actief in Syrië. Daar zijn er volgens Dorrian nu tijdelijk vierhonderd bijgekomen, bestaande uit elite-infanteristen en een artillerie-eenheid van de mariniers.

De SDF zijn de belangrijkste partner van de VS in de strijd tegen de groep Islamitische Staat in Syrië. Ze sneden deze week de belangrijkste wegverbinding af tussen Raqqa en Deir el-Zor, een ander bolwerk van IS. Dorrian zei dat de isolatie van Raqqa binnen enkele weken voltooid kan zijn. Daarna kan de aanval worden ingezet.

YPG

Van de SDF maakt ook de Koerdische YPG-militie deel uit. Turkije staat er op dat de YPG zich bij de stad Manbij ten oosten van de rivier de Eufraat terugtrekt. Om te voorkomen dat de Koerden hun invloed in het noorden van Syrië uitbreiden, dringt Turkije bij Washington aan op een rol in de aanval op Raqqa.

Volgens de woordvoerder van de Turkse president Erdogan is er deze week overleg geweest tussen Amerikaanse, Russische en Turkse militaire commandanten. Er is nog niet besloten door wie en hoe de aanval op Raqqa wordt uitgevoerd. ,,Ons plan is helder, maar de onderhandelingen zijn nog gaande'', zei woordvoerder Ibrahim Kalin.