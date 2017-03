Polen vol op ramkoers op EU-top

BRUSSEL/WARSCHAU - Als de EU-leiders de beslissing om Donald Tusk te herbenoemen als voorzitter van de Europese Raad niet uitstellen, dreigt Polen de top van donderdag en vrijdag te laten mislukken.

Door ANP - 9-3-2017, 12:23 (Update 9-3-2017, 12:23)

,,We zullen er alles aan doen om de herbenoeming vandaag niet plaats te laten vinden’’, zei de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski donderdag tegen Poolse media. Als de leiders het besluit doordrukken, wordt de hele top bedreigd, aldus de minister.

De regeringsleiders bespreken tal van onderwerpen. De Poolse premier Beata Szydlo zou ertoe kunnen overgaan die onderhandelingen te saboteren.

Knoop doorhakken

Premier Joseph Muscat van tijdelijk EU-voorzitter Malta, die de voorzittershamer van de vergadering overneemt van Tusk als de benoemingskwestie aan de orde komt, wil dat de leiders donderdag de knoop doorhakken. ,,Het staat op de agenda, dus dan moet er een besluit komen. Er zijn duidelijke regels over wat er vandaag gebeurt.’’

Hij wees er wel op dat elke lidstaat het recht heeft te doen wat het wil. ,,Ik kan niet voorschrijven wat de Poolse premier wel of niet mag zeggen.’’ Muscat wilde er niet over speculeren of Szydlo de vergadering verlaat en zich beroept op een ,groot nationaal belang'. Dat zou mogelijk betekenen dat er geen meerderheidsbesluit kan worden genomen over Tusk.

De Poolse regering ziet Tusk als een vijand en weigert zijn tweede termijn van 2,5 jaar te steunen. De oud-premier zou zijn positie misbruiken en zich te bemoeien met de Poolse politiek. Warschau heeft een nieuwe kandidaat naar voren geschoven, de Europarlementariër Jacek Saryusz-Wolski.