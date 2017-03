Turkse minister noemt Merkel 'dapper'

BERN - De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu heeft zich lovend uitgelaten over bondskanselier Angela Merkel. ,,Niet alleen voor Duitsland, maar voor heel Europa is mevrouw Merkel een zeer moedige persoon. Zij zoekt oplossingen voor de problemen'', zei Cavusoglu in een interview met de Neue Zürcher Zeitung in Zwitserland.

Door ANP - 9-3-2017, 11:07 (Update 9-3-2017, 11:07)

De Turkse minister pleitte opnieuw voor de instelling van een veilige zone in Syrië, zodat vluchtelingen kunnen terugkeren. Dat zou een opluchting zijn voor Europa, maar als ze daarentegen doorreizen naar Europa ,,komt mevrouw Merkel het meest onder druk te staan''. Tegelijkertijd dreigde Cavusoglu het vluchtelingenakkoord met de EU op te zeggen als visumvrij reizen voor Turken in de EU niet snel wordt doorgevoerd.

Cavusoglu wil zondag Turkse burgers toespreken in Zürich. Het stadsbestuur twijfelt nog of dat door kan gaan in verband met de openbare veiligheid.