Dodental aanval legerhospitaal Kabul gestegen

ANP Dodental aanval legerhospitaal Kabul gestegen

KABUL - Het dodental door de aanval van IS-leden op het legerziekenhuis in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen tot 49. Ook raakten 76 mensen gewond, van wie er donderdag nog tien in kritieke toestand verkeerden. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid meegedeeld.

Door ANP - 9-3-2017, 8:33 (Update 9-3-2017, 8:33)

De aanval werd uitgevoerd door vijf IS-aanhangers, die allen zijn omgekomen. Islamitische Staat publiceerde in de loop van de nacht hun namen met foto's.

Zij openden de aanval woensdag om 09.00 lokale tijd. Een blies zichzelf op bij de ingang, waarna de anderen binnendrongen, op artsen en patiënten begonnen te schieten en handgranaten gooiden. Het duurde zeven uur voordat speciale eenheden de laatste aanvaller wisten uit te schakelen.

Het vierhonderd bedden tellende Sardar Mohammed Daud Khan-ziekenhuis in het centrum van Kabul is het grootste en best uitgeruste legerhospitaal in Afghanistan. Behalve militairen en politieagenten worden ook hun gezinsleden daar behandeld.