Europese Raad kiest voorzitter

ANP Europese Raad kiest voorzitter

BRUSSEL - Donald Tusk wordt donderdag naar verwachting verkozen voor een tweede termijn van 2,5 jaar als voorzitter van de Europese Raad. De kandidatuur van de Poolse oud-premier (59) wordt weliswaar niet gesteund door zijn eigen regering, maar volgens betrokkenen wel door de overige 27 EU-leiders.

Door ANP - 9-3-2017, 4:26 (Update 9-3-2017, 4:26)

De leiders komen donderdag en vrijdag bijeen in Brussel. Op de agenda staan donderdag - naast de verkiezing van de voorzitter - economische onderwerpen, migratie, veiligheid en het defensiebeleid. In de avond bespreken ze tijdens het diner de instabiele situatie in de westelijke Balkan.

Vrijdag staat in het teken van de toekomst van de EU zonder de Britten, waarvoor de Britse premier Theresa May dan ook niet is uitgenodigd. Ze werken verder aan de zogeheten Verklaring van Rome. Later deze maand komen ze bijeen in de Italiaanse hoofdstad om hun eenheid te benadrukken, ondanks alle spanningen en plannen voor een Europa van kopgroepen en verschillende snelheden.

Volgens de planning is de top rond lunchtijd klaar.