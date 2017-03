Fikse verhoging Duits defensiebudget haalbaar

STUTTGART - De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen acht een fikse verhoging van het militaire budget conform de wens van de VS ten aanzien van de NAVO-leden haalbaar. In 2014 is afgesproken dat de defensie-uitgaven in tien jaar tijd zouden worden opgetrokken naar 2 procent van het bruto binnenlands product.

,,Dat is realistisch, bedachtzaam en ook te doen'', zei de CDU-politica woensdag tijdens een podiumgesprek in Stuttgart op uitnodiging van een lokale krant. Haar SPD-collega van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel noemde die doelstelling onlangs onrealistisch. Momenteel besteedt Duitsland 1,2 procent van het bbp aan defensie. Om dat op het vereiste niveau te brengen, is volgens hem 25 tot 30 miljard euro per jaar nodig.

Ook Nederland moet een flinke inhaalslag maken om aan de norm te voldoen.